Мельничук: игроки нашли силы сражаться – это главное для становления команды

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук поделился впечатлениями после победы над кемеровским «Кузбассом» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).

«Команда снова проявила характер. И в Сургуте в предыдущем туре боролись, вырвали партию, которую проигрывали. И сегодня два сета неудачно складывались, в третьем много уступали, но нашли в себе силы сражаться – это самое главное для становления команды. Спасибо ребятам за желание бороться и за победу, которую они добыли.

Если выиграли, значит, этот состав на сегодняшний день был оптимальный. Но у нас очень молодая команда, и, видите сами, что ребята играют неровно. Если продолжат держать такой уровень, будут играть в составе. В первой партии Виктор Сысоев выпал, Макс Белогорцев. Потом вернулись совсем другими игроками после скамейки. Поэтому дай бог им хорошей игры. А я буду помогать.

Думаю, кемеровчане не готовились к Коваликову. Диму Козлова разобрали, а Игорь вышел и немножко поменял ритм передачи. Это сразу позволило нашим нападающим более результативно действовать. Ну, и, в общем и целом, главное, что поймали настрой игровой.

У нас, считаю, и в Сургуте была хорошая игра, сами выпустили соперника и сегодня показали характер. Такие матчи должны вселять уверенность каждому волейболисту и всей команде в целом», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.