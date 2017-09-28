Саммелвуо: обидно вести 2:0 по партиям и 10:4 в третьем сете и так проиграть

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал поражение от нижневартовской «Югры-Самотлор» в четвёртом туре российской Суперлиги. Подопечные Юрия Мельничука оказались сильнее со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).

«Обидно вести 2:0 по партиям и 10:4 в третьем сете и так проиграть. В один момент просто отдали сопернику ключи от победы. Мы начали агрессивно, но потом получилось всё наоборот. У хозяев появилась уверенность, на подаче и приёме они стали играть лучше, чем мы. Всё изменилось буквально за три-четыре минуты в третьей партии.

Надо в спокойной обстановке проанализировать… «Самотлор» — хороший соперник. Команда играет до конца. Они поменяли связку. Очень удачная замена. У нас не было информации, как он играет. Подача, приём, атака стали лучше у нижневартовцев.

Мы постоянно говорим, что у нас самая важная цель — каждый день работать по максимуму. Результат придёт потом, если придёт. Впереди — дорога длинная. Поражение не должно сильно повлиять на то, что делаем. Надо учиться на ошибках, чтобы в будущем они не повторялись. Хочу поздравить «Самотлор» с победой. Даже проигрывая 4:10, волейболисты не расслабились и продолжали бороться. Молодцы!» — цитирует Саммелвуо официальный сайт ВФВ.