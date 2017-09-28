Моррисон: голландки полностью выполнили план на матч с Италией

Главный тренер сборной Нидерландов Джейми Моррисон поделился впечатлениями от уверенной победы своей команды над итальянками в четвертьфинале женского чемпионата Европы.

«Мы добились убедительной победы. Я уже говорил, что в ходе турнира мы будем играть всё лучше и лучше. В этом матче наша команда почерпнула кое-что, что поможет сыграть ещё лучше в полуфинале и, надеюсь, финале. Я очень уважаю сборную Италии. Сегодня у них был не лучший день, но мы сделали всё, чтобы не дать им сыграть хорошо. Мы были той командой, которой хотели быть, поэтому я очень горжусь своими девочками.

У сборной Италии не так много недостатков, но мы отыскали несколько и смогли ими воспользоваться. Девушки прекрасно выполнили план на игру», — приводит слова Моррисона официальный сайт турнира.