Терзич: на данный момент Сербия сильнее Беларуси, поэтому победа была ожидаема

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды над белорусками со счётом 3:0 в четвертьфинале чемпионата Европы.

«На данный момент сборная Сербии сильнее Беларуси, поэтому мы ожидали этой победы. При этом мы видели несколько их матчей на текущем турнире, в том числе победы над командами Чехии и Хорватии, когда они проигрывали со счётом 0:2 по сетам, но в итоге добивались успеха. Так что мы понимали, что белорусские волейболистки могут быть опасны, если мы не сыграем в полную силу. К счастью, нам удалось сыграть достаточно хорошо, чтобы выиграть со счётом 3:0», — приводит слова Терзича официальный сайт турнира.