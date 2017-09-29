Сборная Азербайджана вышла в полуфинал ЧЕ по волейболу, обыграв Германию

Женская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал домашнего чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче хозяйки соревнований в трёх партиях обыграли команду Германии со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:21). Самой результативной в составе победительниц стала диагональная Полина Рахимова, набравшая 21 очко.

30 сентября за выход в финал континентального первенства сборная Азербайджана сыграет с командой Нидерландов.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Четвертьфинал

Азербайджан – Германия — 3:0 (25:20, 25:18, 25:21).