Филиштинская: российские волейболистки впали в ступор, игра не получилась

Российская волейболистка Ирина Филиштинская прокомментировала вылет команды с чемпионата Европы. Россиянки проиграли в четвертьфинале турнира сборной Турции (0:3).



«Наверное, сейчас просто эмоции больше перехлёстывают. Но сегодня просто игры не было. Даже просто невозможно сказать, что с состоянием команды, но игра просто не получилась.



Мы были готовы, что турчанки начнут агрессивно, но на их агрессию мы должны были ответить ещё большей агрессией со своей стороны. Однако мы просто впали в ступор и не смогли из него выбраться. Плюс соперницы хорошо устраивали свою игру на подаче и на блоке», — сказала Филиштинская в интервью «Спорт FM».