Дюрдем: турчанки хорошо подавали, блокировали и оборонялись в матче с Россией

Капитан женской сборной Турции Эрден Дюрдем прокомментировала уверенную победу своей команды над россиянками в четвертьфинале чемпионата Европы в Грузии и Азербайджане.

«Это потрясающий результат для нас, потому что мы очень уважаем сборную России. У россиянок очень сильная команда. Мы очень хорошо подавали, играли на блоки и оборонялись, а также допускали не много невынужденных ошибок.

Мы выиграли со счётом 3:0 и очень рады, но теперь нам предстоит встреча с сербками. Так что нам нужно забыть о победе над Россией и сосредоточиться на следующем матче", — приводит слова Дюрдем официальный сайт турнира.