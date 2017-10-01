Клюка: приятно, что поборолись с «Зенитом», но могли и выиграть

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Егор Клюка после поражения от казанского «Зенита» со счётом 2:3 в матче пятого тура чемпионата России оценил результат встречи и посетовал на свою готовность.



«Интересная игра получилась. На душе приятно, что так поборолись с «Зенитом», но есть и некоторое разочарование – могли выиграть. В пятой партии провалились на подачах Максима Михайлова и уже сложно было выкарабкиваться. В каждой из партий подачи «Зенита» были для нас главной проблемой. За нас же играли самоотдача, огромное желание. Где-то даже на чутье выигрывали мячи. Надо и в последующих матчах бороться так же.

Своё состояние оцениваю как среднее, мне оно пока не нравится", — приводит слова Клюки «Спорт Бизнес online».