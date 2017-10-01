Баньоли: победу «Урала» над «Югрой-Самотлор» нельзя назвать лёгкой

Наставник уфимского «Урала» Даниэле Баньоли заявил, что не считает победу своей команды над «Югрой-Самотлор» в пятом туре мужской Суперлиги лёгкой, несмотря на успех в трёх сетах.

«Эта игра не была лёгкой. Соперник играл хорошо, особенно на подаче. В первой партии у нас были трудности в защите, но «Югра» выглядела хорошо. Мы выиграли первый сет с разницей всего в два очка, он мог завершиться в любую пользу. Подача была нашим козырем, выбили соперника с приёма, и хорошо работал блок», — приводит слова Баньоли официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.