Саммелвуо: впереди у «Кузбасса» очень много работы

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо рассказал, что помогло его команде взять верх над «Динамо» из Ленинградской области в пятом туре мужского чемпионата России.

«Очень сложный матч. То, что случилось в Нижневартовске, когда мы проиграли после 0:2 по партиям, было видно и в этот раз. Мы не очень хорошо принимали, а «Динамо-ЛО» принимало на уровне и хорошо атаковало. Но с каждой партией мы начинали играть всё лучше и лучше: защищаться, подавать. Перешли на планер, так как у соперника были проблемы с приёмом планера, и в концовке третьей-четвёртой партий мы играли поспокойнее, чем «Динамо-ЛО». Но у нас очень много работы впереди», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.