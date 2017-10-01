Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»

1 октября 2017, воскресенье. 12:40 Волейбол

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче пятого тура Суперлиги с красноярским «Енисеем», в котором волейболисты из Самарской области победили со счётом 3:1.

«У нас хорошо сработали замены. Это сыграло очень большую роль. Ребята влились, показали качественную игру на приёме и подаче. Хорошо работал блок. Большую роль сыграла третья партия, результат которой создал задел и уверенность в игре. Соперник искал свою игру, причём весьма неплохо, но наша команда сумела выстоять и выиграть тяжелейшую концовку в четвёртом сете», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Енисей МВК Нова
Новости. Волейбол
1 октября 2017, воскресенье
12:53 Чередник: «Енисей» пока не готов демонстрировать игру высокого класса
12:40 Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»
11:43 Саммелвуо: впереди у «Кузбасса» очень много работы
11:41 Баньоли: победу «Урала» над «Югрой-Самотлор» нельзя назвать лёгкой
10:17 Клюка: приятно, что поборолись с «Зенитом», но могли и выиграть
10:12 Вербов: шутили, что игроки «Факела» до сих пор не сняли медали чемпионата Европы
00:54 Климкин: эти волны и перепады в игре «Зенита» уже начинают надоедать
00:43 Хабибуллин: похоже, пять партий в Сургуте – это уже обязательная программа
00:14 Сидельников: ошибкой «Ярославича» было упустить нить игры в концовке 4-го сета
00:09 Константинов: давно не помню такого, чтобы игра не шла ни у одного игрока
30 сентября 2017, суббота
22:42 Гранкин: против «Динамо» мне не удалось показать ту игру, которую бы я хотел
22:35 Маричев: когда Мусэрский в хорошей форме, ему не страшен никакой блок
22:29 Крецу: перед игрой «Белогорья» с «Динамо» попросили Гранкина кое-что поменять
21:52 Сборная Сербии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу, разгромив Турцию
21:12 Плачи: когда вернётся Колодинский? Я тоже хочу это знать
21:05 Алекно: «переварив» двух фаворитов, «Зенит» был уставшим
19:53 «Белогорье» обыграло московское «Динамо» в ЧР по волейболу
19:40 Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу
19:33 «Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу, уступая 0:2 по партиям
19:19 Казанский «Зенит» с трудом обыграл «Факел» в матче ЧР по волейболу
18:38 Санкт-петербургский «Зенит» потерпел второе поражение в ЧР по волейболу
17:47 «Урал» одержал третью победу в чемпионате России по волейболу
16:41 «Локомотив» в пяти партиях вырвал победу у «Ярославича» в пятом туре Суперлиги
15:52 «Нова» добилась третьей победы в Суперлиге, одолев в гостях «Енисей»
14:47 «Сахалин» одолел «Енисей» и выиграл женский Кубок Сибири и Дальнего Востока
13:05 Шевченко: женская сборная России неудовлетворительно выступила на ЧЕ
11:50 Дюрдем: турчанки хорошо подавали, блокировали и оборонялись в матче с Россией
00:48 Кошелева: попрошу всех «знающих» волейбол экспертов быть тактичными
29 сентября 2017, пятница
23:14 Гвидетти: против сборной России Турция провела свой лучший матч на турнире
22:14 Филиштинская: российские волейболистки впали в ступор, игра не получилась
22:14 Ушаков: мне нечего сказать о четвертьфинале с Турцией
21:06 Сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧЕ по волейболу, уступив Турции
18:34 Сборная Азербайджана вышла в полуфинал ЧЕ по волейболу, обыграв Германию
16:03 Коваликов: когда пошла командная игра, мы завелись, и «Кузбассу» стало тяжело
15:21 «Ангара» потерпела четвёртое поражение на Кубке Сибири и Дальнего Востока
14:20 Крицкий: главное, что все игроки «Енисея» собрались, будем набирать форму
13:08 «Енисей» выиграл четвёртый матч подряд на Кубке Сибири и Дальнего Востока
12:10 «Сахалин» победил «Олимп» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
11:23 Никоненко: игроки «Енисея» очень хотели победить, а мы где-то перегорели
10:09 Петров: чувствовалось, что Сургут помнит о прошлогоднем поражении от «Динамо-ЛО»
09:02 Грозер и Шкулявичус стали самыми результативными игроками 4-го тура Суперлиги
00:46 Хилько: выход в 1/4 финала ЧЕ — счастливый момент для сборной Беларуси и страны
28 сентября 2017, четверг
23:01 Терзич: на данный момент Сербия сильнее Беларуси, поэтому победа была ожидаема
21:51 Маццанти: неудача Италии на ЧЕ не перечёркивает наши достижения в этом сезоне
21:41 Моррисон: голландки полностью выполнили план на матч с Италией
Все новости RSS
Партнерский контент