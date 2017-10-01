Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче пятого тура Суперлиги с красноярским «Енисеем», в котором волейболисты из Самарской области победили со счётом 3:1.

«У нас хорошо сработали замены. Это сыграло очень большую роль. Ребята влились, показали качественную игру на приёме и подаче. Хорошо работал блок. Большую роль сыграла третья партия, результат которой создал задел и уверенность в игре. Соперник искал свою игру, причём весьма неплохо, но наша команда сумела выстоять и выиграть тяжелейшую концовку в четвёртом сете», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.