Ильиных: в начале матча с «Динамо-ЛО» игроки «Кузбасса» куда-то спешили

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Ильиных поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в пятом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (19:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:6).

«Очень хотелось сыграть, соскучился по игре за этот промежуток времени, который пропустил. Игра для болельщиков, наверное, была очень интересная. А если разбирать её детально, то первые две партии у нас не получились. Мы куда-то спешили, что-то не так делали, но хорошо, что потом переломили в третьей партии игру и смогли выиграть. Я очень рад.

После игры в Нижневартовске мы провели очень большую работу. Туомас нам всё правильно рассказал, растолковал. Мы постарались всё исправить. Видимо, в первых партиях у нас это не получалось, но потом всё пошло-поехало", — цитирует Ильиных официальный сайт клуба.