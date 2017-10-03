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Ильиных: в начале матча с «Динамо-ЛО» игроки «Кузбасса» куда-то спешили

3 октября 2017, вторник. 12:20 Волейбол

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Ильиных поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в пятом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (19:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:6).

«Очень хотелось сыграть, соскучился по игре за этот промежуток времени, который пропустил. Игра для болельщиков, наверное, была очень интересная. А если разбирать её детально, то первые две партии у нас не получились. Мы куда-то спешили, что-то не так делали, но хорошо, что потом переломили в третьей партии игру и смогли выиграть. Я очень рад.

После игры в Нижневартовске мы провели очень большую работу. Туомас нам всё правильно рассказал, растолковал. Мы постарались всё исправить. Видимо, в первых партиях у нас это не получалось, но потом всё пошло-поехало", — цитирует Ильиных официальный сайт клуба.

«Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу, уступая 0:2 по партиям
Источник: Официальный сайт ВК "Кузбасс" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо-ЛО МВК Кузбасс Дмитрий Ильиных
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