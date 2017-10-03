Мискевич: я уже освоился в Уфе. Будто не уезжал из Беларуси

Белорусский диагональный уфимского «Урала» Родион Мискевич рассказал об адаптации в команде и о работе с главным тренером Даниэле Баньоли. Ранее волейболист защищал цвета итальянской «Соры».



«Я уже освоился в Уфе, всё нравится здесь. Как будто не уезжал из Беларуси, просто в другой район переехал.

Работа с Баньоли отличается от работы с его братом чуть-чуть. Система та же. Смотрим много видео, это типично для итальянцев. Он много чего требует. Требует делать меньше ошибок. Мы просматриваем ошибки, которые допускаем в играх, чтобы потом их не было. Это касается не только атаки, но и блока, доводки, паса.

С Ковалёвым уже лучше начинаем себя чувствовать на каждой тренировке, и в игре взаимопонимание становится лучше. Понятно, что не всё сразу, мы с ним только три матча сыграли», — цитирует Мискевича официальный сайт клуба.