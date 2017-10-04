Мискевич: в таблицу надо будет смотреть после первого круга

Белорусский диагональный уфимского «Урала» Родион Мискевич рассказал, часто ли обращает внимание на турнирную таблицу российской Суперлиги. По итогам пяти туров подопечные Даниэле Баньоли располагаются на шестой позиции, опережая, в частности, московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

«В таблицу надо будет смотреть после первого круга, когда со всеми сыграем. Главное сейчас – концентрация на всём», — приводит слова Мискевича официальный сайт уфимского клуба.

Ранее Родион защищал цвета итальянской «Соры».