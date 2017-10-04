Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV

Женская сборная Сербии потеснила команду России с первого места обновлённого после чемпионата Европы рейтинга Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщает пресс-служба CEV.

Российские волейболистки, побеждавшие на турнире в 2013 и 2015 годах, не смогли защитить титул, уступив в четвертьфинале команде Турции, а сербки завоевали чемпионский титул.

В новом рейтинге Сербия, набрав 290 очков, занимает первое место. Россия опустилась на вторую строчку (282). Третье место сохранила за собой команда Италии (280). На четвёртое поднялись финалистки континентального первенства из команды Нидерландов (278). Пятое место по-прежнему занимает сборная Турции (276). На шестую строчку опустились немецкие волейболистки (258).