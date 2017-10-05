Семёнов: прошедший ЧЕ оставил глубокую рану у всех ветеранов волейбола РФ и СССР

Тренер-консультант казанского «Динамо» Эдуард Семёнов на презентации молодёжных команд клуба, которая состоялась 4 октября, признался, что до сих пор переживает после неудачного выступления женской сборной России на чемпионате Европы 2017 года. Подопечные Константина Ушакова в четвертьфинале в трёх сетах проиграли команде Турции.

«Сегодня праздник у девчат, а я, честно говоря, пришёл к вам в миноре. Прошедший в Баку чемпионат Европы оставил глубокую рану не только у меня, но и у всех ветеранов российского и советского волейбола. Но именно поэтому я прошу вас, молодёжь! Вы — будущее России! И хочу, чтобы при вас не было того, что мы видели недавно. Народ хороший у нас есть, потенциал есть! И я желаю вам большого спорта!» — цитирует Семёнова официальный сайт «Динамо».