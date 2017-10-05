Терзич: с московским «Динамо» я хочу выиграть всё

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Зоран Терзич на пресс-конференции, посвящённой старту сезона, признался, что давно хотел поработать с этой командой.



«Я давно хотел быть тренером «Динамо». Такая возможность была ещё 10 лет назад. Я очень счастлив, что наконец тренирую «Динамо», ведь это один из лучших клубов не только Европы, но и мира. Я хочу выиграть здесь всё. Необходима будет и поддержка руководства клуба. Думаю, в конце сезона мы все будем удовлетворены», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.