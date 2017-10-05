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Щербань: хочется забыть чемпионат Европы как страшный сон

5 октября 2017, четверг. 16:50 Волейбол

Доигровщица московского «Динамо» Яна Щербань рассказала о впечатлениях от прошедшего чемпионата Европы и о назначении Зорана Терзича на пост главного тренера столичной команды. На чемпионате Европы 2017 года подопечные Константина Ушакова не смогли выйти в полуфинал, в трёх сетах проиграв команде Турции.

«После чемпионата Европы я сразу подключилась к тренировкам, так как мало играла в сборной. У меня не было паузы, как у других девчонок, и я этому очень рада. Хочется забыть чемпионат Европы как страшный сон, сделать правильные выводы и скорее реабилитироваться. В «Динамо» сейчас совершенно другая подготовка, и хочется как можно скорее обрести игровой тонус и приносить команде пользу.

Очень обрадовалась, когда узнала, что Зоран Терзич возглавит команду. Я очень уважаю Юрия Петровича Панченко, но команде были необходимы перемены. Надеюсь, что Зоран привнесёт что-то новое, что поможет достичь нам более высоких результатов. Мы способны на большее, чем показывали в том сезоне», — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва Женская сборная России - Волейбол Зоран Терзич Яна Щербань
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