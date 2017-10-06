Путин посетил «Спорт Инн» в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболу

Президент РФ Владимир Путин посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт Инн» в Сочи, где готовится к соревнованиям российская сборная по пляжному волейболу.

Глава государства ознакомился с информацией о комплексе, осмотрел центральный корт для пляжного волейбола, плавательный бассейн, тренажёрный зал. Президент также кратко беседовал со спортсменами – членами сборной команды России по пляжному волейболу — и тренерами, сообщает пресс-служба президента России.

Главу государства сопровождали председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генеральный директор ВФВ Андрей Горбенко.