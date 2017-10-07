Гончарова: Терзич говорит на русском, понимает наш менталитет. У нас получится

Диагональная сборной России и волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Наталия Гончарова хочет игрой за бело-голубых реабилитироваться за провал национальной команды на чемпионате Европы в Азербайджане.

«Если говорить индивидуально, то хочется набирать хорошую форму, поддерживать её как можно дольше. В первую очередь я должна хорошо играть за клуб. Не знаю, что будет дальше происходить со сборной, но очень хочется поскорее реабилитироваться. Быстро такие вещи не забываются. Я просто стараюсь не думать и не разговаривать об этом. Хочу уже настроиться на игры за родной клуб. У нас новый тренер, новые игроки, много изменений. В ожидании сезона настроение потихоньку поднимается.

Впечатления от общения с Зораном Терзичем очень хорошие. Я следила за его работой в «Волеро» и сборной Сербии. Все команды, которые он тренировал, показывали хорошие результаты, и это обнадёживает. Кроме того, он разговаривает на русском, понимает наш менталитет, поэтому проблем в коммуникации точно не возникнет. Я думаю, что у нас получится.

Поиграть за иностранный клуб? У меня всегда есть возможность поиграть за границей. Просто я всегда отказываюсь, остаюсь здесь, не предаю свой клуб. Но в жизни всё может случиться. Не могу сейчас об этом говорить, жизнь покажет», — приводит слова Гончаровой «Советский спорт».