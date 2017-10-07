«Ярославич» на тай-брейке уступил «Нове» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Ярославича» потерпели пятое поражение в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 6-го тура на своей площадке «Ярославич», ведя по ходу матча 2:0 по партиям, на тай-брейке уступил новокуйбышевской «Нове» со счётом 2:3 (25:17, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15). Для «Новы» это четвёртая победа в шести проведённых матчах (третья – на тай-брейке).

В седьмом туре 21 октября «Нова» примет «Югру-Самотлор», а «Ярославич» отправится в гости к «Белогорью».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 6-й тур

«Ярославич» (Ярославль) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 2:3 (25:17, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15).