Власов: у «Динамо-Москва» ненужных ошибок было больше, от этого и результат

Волейболист новоуренгойского «Факела» Илья Власов прокомментировал победу над московским «Динамо» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 26:24).

«Обе команды показали хороший волейбол, показывали красивые игровые моменты. В некоторых эпизодах мы сыграли почище, чем соперник, показали лучший результат в концовках, смогли сравнять счёт в нужный момент и выиграть важные партии. Было много собственных ненужных ошибок, но у «Динамо» их было больше, поэтому мы видим такой результат игры», — цитирует Власова официальный сайт ВФВ.