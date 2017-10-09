Круглов: самый слабый момент в «Динамо-Москва» — отсутствие стабильной игры

Волейболист московского «Динамо» Павел Круглов поделился впечатлениями от поражения от новоуренгойского «Факела» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26).

«Начало сезона у нас задалось не очень, первыми соперниками оказались сильные команды. В матче с «Факелом», естественно, мы рассчитывали на большее. Начали достаточно неплохо, вели в первой партии, потом случился провал, начали проигрывать, допускали много своих ошибок. Пока мы играем с перепадами, иногда делаем всё правильно, а потом в какой-то момент допускаем много ошибок подряд, на площадке начинается сумбур. Потом снова собираемся, но всё-таки теряем мячи. Пока у нас нет стабильной игры.

В этом матче в нужный момент, когда нужно было уверенно вести игру, мы ошибались, где-то соперник показал хорошее взаимодействие. Я считаю, что самый слабый момент – это отсутствие стабильной игры в команде. Мы хотим показывать более ровную игру, не ошибаться в концовках, играть более хладнокровно", — цитирует Круглова официальный сайт ВФВ.