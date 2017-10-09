Волейболистка сборной Азербайджана Позняк перешла в «Ленинградку»

Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Позняк продолжит карьеру в России. 31-летняя блокирующая успешно завершила переговоры с клубом Суперлиги «Ленинградка», сообщает Apasport. Позняк подписала годичный контракт с командой из Санкт-Петербурга.

Россия станет четвёртой страной в карьере Позняк. Волейболистка белорусского происхождения играла в Азербайджане за «Азеррейл» и «Локомотив», в Италии — за «Парму», в Турции — за «Бешикташ».

Добавим, что до Позняк в пользу Суперлиги России сделала выбор и Наталья Мамедова. Она перешла в казанское «Динамо».