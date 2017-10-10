Маммадова: в Казани самый сильный клуб в России с хорошей историей и репутацией

Новичок казанского «Динамо» Наталья Маммадова поделилась впечатлениями от возвращения в Россию. Ранее она выступала за «Заречье-Одинцово», «Азеррейл» (Азейрбайджан), швейцарский «Волеро», итальянский «Кьери», испанский «Икаро», турецкий «Тюрк Телеком», краснодарское «Динамо», «Рабиту» (Азербайджан) и «Омичку».

«Я не играла в России три года, но следила за Суперлигой, была в курсе новостей. Как только поступило предложение – сразу согласилась, потому что в Казани самый сильный клуб в России с хорошей историей и репутацией. Я была незнакома с главным тренером Ришатом Гилязутдиновым, но мне было интересно с ним поработать, я ему доверяю. В России обычно немного пугает климат и расстояния, но это дело привычки. Очень хочу помочь команде добиться максимальных результатов и вернуть чемпионский титул», — цитирует Маммадову «Спорт Бизнес Online».