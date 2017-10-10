Кошкин: в этом сезоне у «Енисея» не будет времени на раскачку

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин на пресс-конференции, посвящённой старту сезона, рассказал о степени готовности подопечных и о поставленных задачах.



«В сентябре сразу пятеро игроков нашей команды участвовали в чемпионате Европы: Светлана Крючкова, Мария Фролова и Екатерина Ефимова выступали за сборную России, Инна Молодцова и Александра Перетятько – за сборную Украины. Также в сентябре наша команда приняла участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока, где основной целью ставилось найти необходимые игровые сочетания и взаимодействия. В полном составе команда собралась 6 октября, времени немного, но мы тренируемся, готовимся к старту нового сезона. В этом сезоне у нас не будет времени на раскачку, в каждой игре мы будем стараться показать максимальный результат и занять как можно более высокие места в чемпионате России, в Кубке России и в Лиге чемпионов», — цитирует Кошкина официальный сайт клуба.