Дьяков: на каждый матч игроки «Динамо-Метар» будут выходить, как на битву

Главный тренер челябинского «Динамо-Метар» Дмитрий Дьяков оценил подготовку команды к сезону и рассказал о настрое на стартующий 11 октября чемпионат России. В первом туре «Динамо-Метар» сыграет с московским «Динамо».

«В этом году состав команды обновлён примерно на 40%. Ставку и сейчас, и в дальнейшем делаем на молодых игроков. Часть из них входит в состав молодёжной сборной страны, в частности Анастасия Стальная минувшим летом стала серебряным призёром чемпионата мира в составе молодёжной сборной U20.

В этом году мы заключаем контракты не на один год, как раньше, а сразу на несколько сезонов. Это обоснованно и более выгодно, поскольку не приходится заново заключать соглашения, расставаться с теми или иными игроками. Всё это в итоге накладно. Будем создавать основу на существующей базе, выстраивать систему работы в этом направлении. Добавлю, что около 60% всех игроков «Динамо-Метар» — это воспитанницы нашей челябинской школы волейбола.

В женском волейболе многое зависит от психологии. В каждой игре девчата должны показывать свои лучшие качества. Выигрывать, брать очки можно у любой команды. Мы должны и будем выходить на каждый матч фактически как на битву. В чемпионате всего 18 туров, и каждое очко, каждая победа очень важны», — цитирует Дьякова официальный сайт ВФВ.