Перепёлкин: несмотря на счёт, «Динамо-Казань» есть над чем подумать

Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепёлкин прокомментировал победу над «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:16) в домашнем матче первого тура Суперлиги.



«Несмотря на такую победу, есть вещи, над которыми нам явно надо работать. Концентрация, моменты напряжения, которые были в третьем сете… Нам есть о чём подумать и о чём поговорить в раздевалке, над чем поработать на тренировках. Больше не технические моменты, а моменты психологического настроя, контроля над собой и над ситуацией.

Что касается замен, то все хорошо работают, сыграли хорошие игры на предварительном этапе. Сейчас начинается сезон, и эта собранность и контроль над собой должны быть максимальны — каждый игрок понимает, где и когда надо выходить. Замены ради замены мы не делаем и не преследуем цели здесь и сейчас кого-то быстро воспитать. Малейшая неготовая замена может привести к ухудшению результата или, не дай бог, к травме.

Может ли эта победа расхолодить команду психологически? Наша задача — нагнать немного жути после этой игры. Если серьёзно, девчонки и сами всё понимают. Есть моменты и в этой игре, на которые стоит обратить внимание», — цитирует Перепёлкина «Татар-информ».