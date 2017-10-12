Кукушкин: Пасынкова получила травму, и схема игры «Протона» полностью поменялась

Главный тренер «Протона» из Саратовской области Роман Кукушкин прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в первом туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (19:25, 13:25, 24:26).

«В начале первой партии наш ключевой игрок Саша Пасынкова получила травму. В связи с этим схема игры полностью поменялась – мы начали искать выход из сложившейся ситуации. Также у нас пока не задействованы несколько игроков – ротация слабовата, замен мало. Красноярск сегодня был сильнее. Если бы наши девушки смогли довести третью партию до победы, то игра могла бы перевернуться и сложиться иначе», — цитирует Кукушкина официальный сайт «Енисея».