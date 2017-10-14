Климкин: в нашей Суперлиге нет таких команд, кто отдаст всё сам

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу над московским «Динамо» в первом туре полуфинального этапа Кубка России (3:1).

«После удачной первой партии наши ребята сами остановились, поверили, что соперник им сам всё отдаст. Но в нашей Суперлиге нет таких команд, кто отдаст всё сам. Приходится за всё бороться и победы выцарапывать самим. Я думаю, что за свои ошибки мы поплатились во 2 партии, а в 3 и 4 сетах сделали выводы и довели дело до победы.

Дражен Лубурич пока провёл мало тренировок вместе с командой. Поэтому пока есть проблемы во взаимопонимании со связующим. Я уверен, что когда он обретёт необходимый уровень взаимопонимания с партнёрами, то играть он станет ещё лучше. Впереди у нас затяжной тур из 3 игр, но я думаю, что мы справимся», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ.