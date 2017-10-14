Маричев: не соперник обыграл «Динамо», а мы сами помогли сопернику выиграть

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» (1:3) в матче первого тура полуфинального этапа Кубка России по волейболу.

«Хотелось бы обратить внимание, что хорошей получилась борьба в 4-й партии. Но, к сожалению, когда мы повели в счёте, то не смогли удержать разрыв в счёте только за счёт своих ошибок. Самое неприятное, что не соперник нас обыграл, а мы сами помогли сопернику выиграть.

Нам надо искать свою игру. Шансы пройти дальше у нас всё равно остались. «Кузбасс» может обыграть «Зенит», мы ещё будем бороться за две победы. Поэтому мотивация есть всегда», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.