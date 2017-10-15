Сивопап и Величко победили на этапе Мирового тура в Китае

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Циньчжоу (Китай).



В финале Величко и Сиволап в трёх партиях переиграли мексиканцев Ломбардо Онтивероса и Хуана Виргена – 19:21, 21:19, 20:18. Игра продолжалась 52 минуты.



Ранее российские волейболисты победили кубинцев Диаса Нивалдо и Серхио Гонсалеса, немцев Лоренца Шюманна и Нильса Эхлерса, представителей Катара Джефферсона Сантоса Перейру и Шерифа Юнусса и китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя.



В матче за третье место кубинцы победили бельгийцев Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле со счётом 16:21, 21:16, 15:11.

Сиволап и Величко пробились в финал этапа Мирового тура в Китае