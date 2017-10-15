Новосибирский «Локомотив» победил «Динамо-ЛО» в полуфинале Кубка России

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» из Соснового Бора на полуфинальном этапе Кубка России среди мужских команд имени Константина Ревы в четырёх партиях — 25:15, 25:18, 21:25, 26:24. Таким образом, новосибирцы уверенно выиграли состоящую из трёх команд группу «В» — до этого они в трёх партиях победили «Факел» из Нового Уренгоя.



Напомним, что победители групп выходят в «Финал четырёх», который состоится в Белгороде 2-3 декабря.



Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа В. Новосибирск



«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3:1 (25:15, 25:18, 21:25, 26:24).