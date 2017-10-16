Маммадова: мы намного лучше и сильнее московского «Динамо»

Диагональная казанского «Динамо» Наталья Маммадова выразила уверенность, что её новая команда сильнее действующего чемпиона России — московского «Динамо».

«Я достаточно хорошо знаю и игроков московского „Динамо“, и, конечно, их тренера Зорана Терзича. И скажу, что казанскому „Динамо“ по силам выиграть золото. Будет борьба, будет нелегко, но мы намного лучше и сильнее соперниц из Москвы. Я доверяю нашему тренеру Ришату Гилязутдинову и надеюсь, что все мы оправдаем его доверие.

Переход в «Динамо» — это вызов для меня. Хочется добиться положительного результата, а это золото чемпионата России, победа в Кубке страны. Думаю, нам реально выиграть эти турниры", — цитирует Маммадову «Р-Спорт».