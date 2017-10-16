«Заречье-Одинцово» одержало 2-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Динамо-Метар»

В матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги подмосковное «Заречье-Одинцово» на выезде одержало победу в трёх партиях над челябинской командой «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Для «Заречья» это вторая победа в сезоне, «Динамо» потерпело второе поражение.

В третьем туре «Заречье» примет «Сахалин», а «Динамо-Метар» отправится в гости к казанскому «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 2-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (19:25, 18:25, 22:25).