Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Протон» в Суперлиге

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде в четырёх партиях обыграли «Протон» в матче второго тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:13). «Уралочка» одержала вторую победу в текущем сезоне, «Протон» потерпел второе поражение.

В третьем туре 20 октября «Протон» отправится в гости к краснодарскому «Динамо», а «Уралочка» 21 октября будет принимать «Ленинградку».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 2-й тур

«Протон» (Саратовская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 13:25).