Терзич: очень рад, что удалось выиграть первый трофей в России

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич прокомментировал победу над казанским «Динамо» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата России по волейболу, в котором был разыгран первый в истории Суперкубок России среди женских команд.

«Каждый трофей в России очень важен, для меня вообще особенно важен. Я впервые выиграл российский трофей. У меня были бронзовые медали чемпионата России с «Омичкой», серебро Кубка России. Я очень рад, что удалось выиграть первый трофей в России.

Как и ожидалось, в матче за Суперкубок не было качества. Но матч получился интересным, как всегда это бывает, когда играют Казань и Москва. Обе команды ещё не в форме, только начало сезона, много новичков. Нужно ещё много тренироваться, чтобы обе команды показывали высокий уровень волейбола. Для нас эта победа очень важна, теперь будет легче играть. Мы верили в себя, и это помогло нам победить Казань», — приводит слова Терзича пресс-служба казанского «Динамо».