Гилязутдинов: в Суперкубке у Казани получился рваный ритм и стиль игры

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче 2-го тура чемпионата России по волейболу, в котором был разыгран первый в истории Суперкубок России среди женских команд.

«Спорные решения, видеопросмотры всегда бывают. Хотелось, чтобы это было более профессионально сегодня. Один из моментов действительно был тяжёлым для арбитра. Но если случаются такие вещи (технические неполадки отдельных камер), надо прибегать к другим элементам. Например, повтор момента на большом экране явно показывал, что мяч был в площадке. Здесь решение уже принимает первый судья, он имеет право поменять решение. Почему он этого не сделал?.. Может, не захотел, может, решил сохранить первоначальное решение. А так всё нормально, всё в порядке.

Мы должны были подавать острее и плохо справились с приёмом. Исходя из этого, получился рваный ритм и стиль игры. У соперника хорошо и стабильно сыграли, например, Наталья Ходунова и Екатерина Раевская. Они несли большую нагрузку и внесли большую лепту в победу московского «Динамо», — приводит слова Гилязутдинова пресс-служба казанского «Динамо».