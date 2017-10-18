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Григорьева: мне было сложновато играть, потому что нога не зажила

18 октября 2017, среда. 13:09 Волейбол

Волейболистка «Сахалина» Юлия Григорьева поделилась впечатлениями после победы над краснодарским «Динамо» во втором туре Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 24:26, 25:16, 25:11, 15:6).

«Мне было сложновато играть, потому что нога не зажила. Но перед игрой я подошла к тренеру и сказала, что при любом раскладе я готова выйти на площадку и помочь команде. Хотя доктора меня хотели поберечь, но вместе мы приняли такое решение. Не всё получилось. Но я очень старалась. И я очень рада, что мы победили. Спасибо болельщикам за ту сумасшедшую поддержку, которую они нам оказали.

Почему так начали? Даже не знаю. Растерялись немного, наверное. Ничего сверхъестественного соперник нам не показал. Мы сами понаделали ошибок, но вовремя взяли себя в руки, подчистили свою игру и победили», — цитирует Григорьеву официальный сайт «Сахалина».

Источник: Официальный сайт ПСК "Сахалин" Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Сахалин
Новости. Волейбол
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