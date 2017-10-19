Спиридонов приступил к работе в общей группе

Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов приступил к тренировкам после травмы, из-за которой был вынужден пропустить полуфинальный этап Кубка России в Казани и один матч российской Суперлиги. 21 октября «Енисей» сыграет с «Динамо-ЛО» в рамках чемпионата России.

«Я приступил к работе в общей группе, только что провёл тренировку. Надеюсь, что в следующем туре смогу помочь команде», — приводит слова Спиридонова «Р-Спорт».

29-летний волейболист является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).