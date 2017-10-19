Директор «Прикамья»: может, и не стоило писать письмо Путину

Директор пермского «Прикамья» Владимир Путин прокомментировал своё решение написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении финансовых проблем клуба. Ранее команда снялась с Кубка России, а затем получила два технических поражения за неявку на гостевые матчи в Барнауле.

“В баскетболе есть термин — «фол последней надежды», когда терять уже нечего и игрок сознательно нарушает правила игры, рассчитывая хотя бы на один промах соперника со штрафного. Может, письмо и не стоило писать. Я думал об этом. Но, много раз перечитывая, не нашёл никакого негатива. Более того, показав его людям, мнение которых ценю, получил полное одобрение. К тому же вопрос уже явно назрел, и рано или поздно он всё равно был бы кем-то поднят, так как касается проблем всех пермских спортивных клубов", — цитирует Путина официальный сайт клуба.