Олимпийская чемпионка Наталья Перейра получила травму колена

Олимпийская чемпионка 2012 года бразильская волейболистка Наталья Перейра рассказала о причинах её отсутствия на площадке в последних матчах турецкого «Фенербахче».

«Я получила травму колена и сейчас делаю все необходимые процедуры для скорейшего восстановления. Хочу поблагодарить болельщиков за сообщения и сказать, что со мной всё хорошо. Скоро я вернусь. В «Фенербахче» я работаю с настоящими профессионалами. Они делают всё возможное для моего восстановления», — приводит слова Натальи Перейры World Of Volley.