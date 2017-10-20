Кукушкин: в этом году Пасынкова точно уже не сыграет

Главный тренер «Протона» Роман Кукушкин сообщил, что двукратная чемпионка Европы Александра Пасынкова в этом году не выйдет на площадку из-за травмы колена. Волейболистка команды из Саратовской области получила повреждение 11 октября в матче российской Суперлиги с красноярским «Енисеем».

«Пасынкова выбыла надолго, травма колена. В этом году она точно уже не сыграет, к сожалению. Конечно, это очень серьёзная потеря для „Протона“. Приходится перестраиваться нам, игроков не хватает», — приводит слова Кукушкина «Р-Спорт».