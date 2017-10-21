«Енисей» обыграл московское «Динамо», набрав 9 очков за 3 тура чемпионата России

Красноярский «Енисей» на своей площадке победил московское «Динамо» в рамках третьего тура женского чемпионата России. Матч завершился победой «Енисея» в трёх партиях — 25:22, 25:21, 25:22.



Следующий матч лидирующий в чемпионате с 9 очками «Енисей» проведёт против казанского «Динамо». Московское «Динамо» на своей площадке сыграет с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 3-й тур



«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).