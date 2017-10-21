Карполь: из-за отсутствия игроков при подготовке «Уралочка» пока не в форме

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал домашнее поражение команды от «Ленинградки» (0:3) в матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги.

«В целом игроки ещё не успели подготовиться, из-за отсутствия игроков при подготовке мы находимся пока не в нужной форме. Противник играл достойно», — приводит слова Карполя пресс-служба «Уралочки».

В 4-м туре 26 октября в Москве команда Николая Карполя сыграет с действующим чемпионом страны – столичным «Динамо».