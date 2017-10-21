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Кашин: разобрали игру «уралочек» по сантиметрам

21 октября 2017, суббота. 22:57 Волейбол

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал первую победу своих подопечных в чемпионате России сезона-2017/18, одержанную в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (3:0).

«Девчонки сегодня выполнили все установки. В игре с „Енисеем“ мы подарили очки, а здесь мы не собирались сдаваться. Подробно разобрали игру „уралочек“, по сантиметрам, поняли, что важно выключить либеро и тогда можно будет сломать первый темп соперника. Очень хотели выиграть, и смогли!» — приводит слова Кашина пресс-служба «Уралочки».

«Уралочка-НТМК» потерпела первое поражение в ЧР, уступив «Ленинградке»
Источник: Официальный сайт ЖВК "Уралочка-НТМК" Сообщить об ошибке
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