Кашин: разобрали игру «уралочек» по сантиметрам

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал первую победу своих подопечных в чемпионате России сезона-2017/18, одержанную в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (3:0).

«Девчонки сегодня выполнили все установки. В игре с „Енисеем“ мы подарили очки, а здесь мы не собирались сдаваться. Подробно разобрали игру „уралочек“, по сантиметрам, поняли, что важно выключить либеро и тогда можно будет сломать первый темп соперника. Очень хотели выиграть, и смогли!» — приводит слова Кашина пресс-служба «Уралочки».