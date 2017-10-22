«Факел» на тай-брейке обыграл «Локомотив» в ЧР по волейболу

Новоуренгойский «Факел» на своей площадке на тай-брейке нанёс поражение новосибирскому «Локомотиву» в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 24:26, 15:13).

«Факел» одержал третью победу в семи проведённых матчах, «Локомотив» потерпел четвёртое поражение.

В 8-м туре 28 октября «Факел» будет принимать «Ярославич», а «Локомотив» отправится в гости к «Кузбассу».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 7-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 24:26, 15:13).