Чефранов стал самым результативным игроком седьмого тура Суперлиги

Волейболист «Газпрома-Югра» Александр Чефранов стал самым результативным игроком седьмого тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с московским «Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшим на блоке стал волейболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Ащев — 5 очков в игре с уфимским «Уралом».

Лучше всех на подаче действовал игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон — 7 эйсов в противостоянии с кемеровским «Кузбассом».

Матчи восьмого тура мужской Суперлиги пройдут 26-28 октября.