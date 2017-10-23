Матиенко: отечественный волейбол сейчас переживает не лучшие времена

Связующая «Протона» из Саратовской области Анна Матиенко поделилась впечатлениями после победы над краснодарским «Динамо» в третьем туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

«Сейчас у «Динамо» на краях стоят молодые игроки, которые только набираются опыта. А у нас есть легионер. Поэтому мы и выиграли в этой встрече. Приезжать сюда — это счастье. Краснодар не только тёплый город по погоде, но и по людям. В этот мегаполис все влюбляются. Все, кого я знаю из волейболисток, здесь игравших, оседают в Краснодаре.

Сейчас, как я понимаю, «Динамо» переживает не лучшие времена. При этом очень отрадно, что интерес к «Динамо» всё равно есть. Болельщики ходят на матчи, да ещё и отдают за это деньги. Не во всех городах вход платный. Я могу пожелать «Динамо», чтобы оно не хромало, а поднималось вверх.

Отечественный волейбол сейчас переживает не лучшие времена. И это не секрет. Все надеются, что всё наладится и изменится в лучшую сторону. Мы и федерация хотим, чтобы наш волейбол показывал хорошие результаты на международном уровне. А всё зависит от финансов. Но тут надо начинать с регионов и с низов», — цитирует Матиенко официальный сайт ВФВ.