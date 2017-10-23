Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского «Динамо»

Борис Колчин сменил Юрия Маричева на посту главного тренера мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва). «Динамо» и Маричев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В турнирной таблице Суперлиги столичный клуб после семи туров занимает 11-е место.

«Перед новым главным тренером стоит непростая задача. Надеюсь, что наша общая целеустремлённость и условия, которые мы постараемся создать для нового тренерского штаба, наконец-то позволят нашей команде выйти на достойное место среди российских клубов», — цитирует генерального директора клуба Николая Ступакова официальный сайт «Динамо».

Колчин ранее работал в мужской сборной Латвии.